Macron contestato | la sua leadership vacilla

(Di domenica 16 luglio 2023) Festa a metà per i francesi e cocenti schiaffi per monsieur. Potrebbe essere così riassunto l’insolito 14 luglio per i transalpini e il loro presidente. In una Parigi letteralmente blindata a causa delle violente rivolte delle banlieu andate in scena nei giorni scorsi dopo la morte del giovane Nahel, si sono tenuti i consueti festeggiamenti in occasione della festa nazionale francese. Celebrazioni però decisamente sotto tono per via di un clima a dir poco infuocato, con la rabbia sociale pronta a riesplodere da un momento all’altro, anche in un giorno che dovrebbe essere di unità nazionale. Ultimamente, però, nella vicina Francia di unità se n’è vista ben poca, eccetto in un caso: per contestare Emmanuel. Da settimane, infatti, monsieur le president è bersaglio di feroci critiche che piovono trasversalmente da sinistra a destra. La ...