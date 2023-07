Ma lei La figlia imbratta il Colosseo? La frase choc dei genitori che umilia l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) Il caso della turista di 17 anni che hato ilfa parecchio discutere. La ragazzina, mentre si trovava in visita a Roma con la famiglia, ha pensato bene di incidere la sua iniziale, la "N" sulle mura del. Il tutto davanti agli occhi stupiti degli altri turisti e delle guide che hanno fortemente criticato il gesto con un applauso ironico. Proprio una delle guida turistiche presenti sul posto ha filmato tutto e di fatto ha consegnato il video ai carabinieri. Ora la ragazzina non solo rischia un procedimento, ma anche 15mila euro di multa. Ma a stupire è stata la reazione dei. Forse non si sono resi conto del gesto della ragazza e così la reazione è stata furente: "Ma cosa ha fatto? Non ha fatto nulla di male, è una ragazzina", hanno affermato. Insomma il caso del ...