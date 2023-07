L’uomo diventato famoso per il gioco del vestito “blu e nero o bianco e oro” è ora a processo per il tentato omicidio della moglie

(Di domenica 16 luglio 2023) Vi ricordate quando, nel lontano 2015, divenne virale sui social ilottico del“blu ee oro”? A lanciarlo era stato un uomo che, al suo matrimonio, aveva immortalato l’abitosuocera scatenando un dibattito internazionale. Ebbene, otto anni dopo, lo stesso uomo è finito acon l’accusa dinei confronti. Lui si chiama Keir Johnston e per i pubblici ministeriCorte di Glasgow (Scozia) ha condotto per 11 anni una campagna di terrore contro la. Le accuse nei confronti del 38enne si concentrano in un arco di tempo ben preciso: tra aprile 2019 e marzo 2022.è stato denunciato per aver ...

Il primo è un difensoreuno dei simboli della primavera del Frosinone . Il secondo invece è un centrocampista ex Monterosi , cresciuto nella giovanile dell' Inter e saràdesignato (......mano sul fuoco ma la sensazione che Alex Schwazer sia... tanto lui quanto Sandro Donati , che pure paga il rigore e'...in questo caso, prima ancora che per'atleta: dal momento in ...Il cane è il miglior amico dell', purtroppo non sempre è possibile dire il contrario. Non sono ... Un videovirale sul ...un po' di amore e alcune attenzioni per far star di nuovo bene'...