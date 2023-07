L’unico nemico della transizione è l’homo sapiens Becchetti spiega perché

Leggi su formiche

(Di domenica 16 luglio 2023) Ci siamo orgogliosamente attribuiti l’appellativo di homoma facciamo molto fatica ad essere all’altezzanostra fama. Stiamo vivendo una delle fasi più difficilinostra storia nella quale la stessa sopravvivenzaspecie umana è a rischio e non sappiamo se ce la faremo. Con l’ozono è stato più facile, bastava cambiare i frigoriferi e ce l’abbiamo fatta. Stavolta è molto più complicatoper invertire la tendenza bisogna azzerare le emissioni nette di Co2 dopo di che lo stock delle emissioni presenti in atmosfera inizierà a ridursi progressivamente ma lentamente (per ora continua ad aumentare) e le conseguenze sul clima non saranno così catastrofiche. Sappiamo che raggiungere l’obiettivo sarà uno sforzo immane che richiederà di cambiare il modo di produrre energia (abbandono ...