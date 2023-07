Lukaku torna al Chelsea ma non va negli USA E una speranza

(Di domenica 16 luglio 2023)domani sarà di nuovo a Londra, per riprendere gli allenamenti con la squadra proprietaria del suo cartellino dopo il vergognoso comportamento con l’Inter. Il giornalista Romano spiega come si muoverà ora il mercato attorno all’ex numero 90. SENZA SQUADRA – Romelualma è fuori dai piani. Fabrizio Romano fa sapere che all’inizio della prossima settimana sarà di nuovo a Londra, ma la priorità della società e di Mauricio Pochettino è trovare una sistemazione a quaranta milioni. L’Inter si è tirata fuori dopo l’imbarazzante sviluppo recente, la Juventus dipende da Dusan Vlahovic al PSG. Così resta una: quella dei club arabi, che vorrebbero convincere. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...

Ora tuttostrappa con l'Inter perché si era promesso da tempo alla Juve. Che attende di trovare l'accordo per piazzare Vlahovic prima di procedere con l'affondo decisivo.La prima pagina di Tuttosport: 'Morata sfida'. L'Inter scarica Big Rom, via libera per la ... Diario Sport - Calciomercato.itSul Mundo Deportivod'attualità la possibile partenza dal Barça ...L'Intera caccia di una punta: Balogun e Nzola in pole, ma occhio a Taremi e Morata Telefonata di fuoco quella tra Ausilio enella notte tra venerdì e sabato, con il belga a cercare ...

Lukaku torna al Chelsea: ha comunicato che lunedì sarà al raduno - Sportmediaset Sport Mediaset

In un editoriale per "La Repubblica", Maurizio Crosetti commenta così il possibile passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus: "La maglia come una seconda pelle Per i ...Romelu Lukaku sarebbe uno degli obiettivi della Juventus, eppure l'attaccante belga a fine 2021 giurò di non voler mai vestire la casacca bianconera ...