Lukaku | quanti giri negli ultimi anni! Tante parole al vento – TS

(Di domenica 16 luglio 2023) Romelue il suo comportamento fanno discutere animatamente in Italia. L’Inter lo ha abbandonato, su Tuttosport sono stati ripercorsi i suoianni.– Dal 2017 la storia di Romeluè piena di false promesse, amori mai sbocciati e agenti cambiati. Da Raiola a Pastorello, fino all’agenzia Roc Nation e l’avvocato Sebastien Ledure. Il calciatore non ha mai avuto idee chiare, a 30 anni ancora cadestessi errori del passato. Nel lontano 2017 sembrava vicino al ritorno al Chelsea su richiesta di Antonio Conte, poi andò al Manchester United per volere di Raiola che fu poi abbandonato. Due anni bui, poi la chiamata ancora del salentino all’Inter. Prima l’accordo tra Juventus e Red Devils, non concretizzato per il no nello scambio alla pari di Paulo Dybala, dopo i nerazzurri. La ...