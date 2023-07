Lukaku | il peso a bilancio del suo addio Un anno di prestito – CF

(Di domenica 16 luglio 2023) Romelunon tornerà più all’Inter. Il suo comportamento non è piaciuto alla dirigenza, in particolare a Piero Ausilio, perciò il suo futuro non sarà affatto nerazzurro. CalcioeFinanza indica ildel calciatore. IMPATTO – Romeluè tornato all’Inter appena unfa, ma la sua esperienza si è ormai arenata. Non ci sarà il ritorno, infatti da lunedì il calciatore si allenerà con il Chelsea. Ildell’estate passata è stato pagato dai nerazzurri 7,860 milioni di euro. A questa cifra, per conoscere l’impatto a, bisogna aggiungere lo stipendio disu cui sono state utilizzate le agevolazioni del Decreto Crescita. Il belga ha guadagnato 8.5 milioni di euro netti, quindi circa 11 lordi: il totale del suo ...

... senza quel, dicevo, rappresenterebbe un punto fermo, considerata anche l'età, per la ... La vocespiazza il popolo dei tifosi interisti e juventini, ricordando l'epilogo sguaiato e razzista ...L'iniziale scelta difarebbe pensare a un nome di, ma le porte del mercato, si sa, sono girevoli e possono cambiare radicalmente le prospettive, proprio come nel film Sliding doors, non a ...Nonostante Allegri lo abbia sempre sostenuto, l'idea di avereal centro dell'attacco stuzzica molto l'allenatore , che nell'ultima stagione ha pagato anche lo scarsoin area della squadra.

La domanda che tutti i tifosi si chiedono è: perchè Lukaku ha tradito l'Inter Inzaghi, Istanbul e non solo: i retroscena dietro la rottura ...La clamorosa rottura tra l’Inter e il bomber che domani andrà in ritiro con il Chelsea, apre un'autrostrada per il mercato bianconero. Giuntoli lavora però a una serie di alternative ...