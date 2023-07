Lukaku come Sarri e Higuain La maglia come una seconda pelle? Sì | ma per i serpenti Crosetti

(Di domenica 16 luglio 2023) Nel suo commento su La Repubblica, Maurizioparagona Romelua Maurizioe Gonzalo. Un altro traditore, che prima giura che alla Juventus non metterà mai piede e poi tratta proprio con la Juventus.accaduto agli altri due, che sono passati dal Napoli al club bianconero.scrive: “Mai dire mai, perché è solo un modo diverso di dire forse. Nel calcio, “mai” significa “probabilmente”, oppure “domani”, oppure “magari vediamo””. “Launa? Per i, nel caso. Facile staccarla e sostituirla, a volte cade da sola, purché qualcuno paghi di più.«mai alla Juve, mai, mai, mai, mai» ...

Le sue dichiarazioni: "Sarò antico ma i giocatoriche ......, al centro di un triangolo Inter - juve - sceicchi - c'è una spietata strategia. Far diventare "in pochi anni la Saudi Pro League uno dei primi dieci campionati del mondo",ha dichiarato ...Di tradimenti è pieno il mondo del calcio ma un voltafacciaquello disi fa fatica a trovarlo nella storia recente. E' rimasto sconcertato anche Aldo Serena , che pure in carriera ha giocato con Juve, Toro, Inter e Milan, che al Corsera rivela

Calciomercato, chi ha fatto come Lukaku: le trattative clamorose Corriere della Sera

Momento molto delicato ed importante per l'Inter, in questo calciomercato, dovendo trovare la soluzione al problema Lukaku ...Bianconeri vicini al colpo: prima devono vendere Vlahovic. Il belga domani al raduno del Chelsea ma vuole cambiare ...