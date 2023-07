Lukaku alla Juve? Segretario Cgil Calabria | “Decadimento valori lealtà sportiva”

(Di domenica 16 luglio 2023) (Adnkronos) – "La vicenda, così come tante altre, dimostra ildeidella, molte volte provocata da pseudo-procuratori senza scrupoli. Vendere la propria dignità è la cosa peggiore che possa capitare a un individuo". Così Angelo Sposato,generale, si esprime sul 'caso' del calciomercato 2023. Romelu, che ha giocato l'ultima stagione con la maglia dell'Inter, potrebbe trasferirsintus dopo aver 'tradito' la società nerazzurra. Le parole delgenerale dellarimbalzano su Twitter e non passano inosservate. Sposato, quindi, interviene dal proprio ...

... interviene dal proprio profilo: "Mi hanno segnalato che un sito blog su Twitter sta utilizzando una mia considerazione fatta qui sul mio profilo personale sulla vicenda, attribuendola...Fine di una storia infinita, quella tra l'Inter e. Veleni e tradimenti, soldi e intrighi, ... All'orizzonte sembra intravvedersi il sì di MorataRoma. Vede un orizzonte chiamato Everton il ...Certo, potrebbe sempre saltare il trasferimento diJuventus, ma quelnon sarebbe più un colpo , uno di quelli che fanno dire a Bonolis ' Con... '. Sarebbe un giocatore che ...

Lukaku, cosa può succedere: scenari tra Chelsea, Juve o Arabia Saudita Sky Sport

Blog Calciomercato.com: Ribadisco ora quello che ho sempre pensato di Lukaku. E' un giocatore atipico, nel senso che deve giocare rasoterra in verticale come succedeva con Conte.Sandro Mazzola non ha rammarico. Anche se Lukaku dovesse andare alla Juventus. Lo dice a Virgilio Sport: "Al primo gol si dimentica tutto e Lukaku è uno che i gol li fa. Mi è ...