Luis Alberto come Kata | scomparso a vent' anni | è andato al lavoro ma non è mai tornato Mistero a Milano

L'ultima volta che è stato visto era l'11 luglio e stava andando a lavoro dopo aver mangiato alla mensa dell'Opera San Francesco a Milano. Ma da quel momento non si hanno più notizie diOchoa Duenas , un ragazzo peruviano da tre mesi in Italia. Peruviano come Kata, la bambina scomparsa a Firenze ormai da settimane, e di cui non si hanno più notizie. L'incredibile storia ...Lui èOchoa Duenas e la sera del 14 luglio lo zio ha deciso di denunciarne la scomparsa al Comando dei Carabinieri di Milano Moscova.Davvero magistrale l'interpretazione sia di Blanca Portillo che diTosar nel far rivivere i ... la fotografia di J avierAgirre il montaggio di Nacho Ruiz Capillas , le musiche di...

Va al lavoro e non torna: scomparso Luis Alberto MilanoToday.it

Domenica 16 luglio, ore 18. Amichevole, Stadio Zandegiacomo di Auronzo. LAZIO - AURONZO 16-0 (3' Hysaj;17', 19', 42' Immobile, 21', 44' Pedro, 29' ...Domenica 16 luglio, ore 18. Amichevole, Stadio Zandegiacomo di Auronzo. LAZIO - AURONZO 16-0 (3' Hysaj;17', 19', 42' Immobile, 21', 44' Pedro, 29' ...