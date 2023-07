L' Ue sconfessa la sinistra | il Pnrr si può cambiare

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 luglio 2023) Le modifiche alsi possono fare, nonostante tutte le polemiche di questi mesi. La conferma arriva dal Consiglio dell'Ecofin, Economia e finanze, che ha dato il via libera alla modifica dei piani nazionali di ripresa e resilienza di Francia, Malta, Slovacchia e Irlanda. Nei piani di Francia, Malta e Slovacchia sono stati inseriti i capitoli di RepowerEu. Il piano dell'Irlanda è stato aggiornato per richiedere l'adeguamento delle tempistiche per determinate misure. Secondo la valutazione della Commissione, le modifiche proposte dagli Stati membri non pregiudicano la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza dei loro piani di ripresa e resilienza. Una buona notizia per il governo che, pochi giorni fa, aveva annunciato, tramite il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, di aver chiesto alla Commissione 10 modifiche su 27 obiettivi della quarta rata ...