Luciano Avigliano | morto dopo lo sbalzo per il semaforo rosso bruciato

(Di domenica 16 luglio 2023) Si chiamaval'uomo che ieri ha perso la vitaessere stato travolto da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali su viale Fulvio Testi, all'altezza dell'incrocio con via Santa Marcellina, a Milano. L'ipotesi della polizia locale sull'incidente, avvenuto intorno...

Luciano Avigliano investito sulle strisce in viale Fulvio Testi: i segni della frenata disperata e il caso del rosso non rispettato Corriere Milano

Si chiamava Luciano Avigliano l'uomo che ieri ha perso la vita dopo essere stato travolto da una moto mentre attraversava sulle strisce su viale Fulvio Testi, all'altezza dell'incrocio con via Santa M ...Il 73enne travolto all'altezza di via Santa Marcellina: gravissimo anche l'investitore. Analisi sulle telecamere per capire chi dei due si sia mosso senza rispettare il segnale di stop ...