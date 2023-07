Luca Delfino | a fine luglio scarcerato “il killer delle fidanzate” Sarà ospite di una Rems di Genova Allerta nel quartiere L’avvocato | “Non evaderà”

uscirà dal carcere il prossimo 28 luglio e dovrà trascorrere altri 6 anni e mezzo in una struttura Rems, ma "la rabbia è ancora tanta". A parlare è Bruna Biggi, sorella gemella di Luciana ...È stato chiamato il "killer delle fidanzate" per aver ucciso il 10 agosto 2007 a Sanremo la sua ex fidanzata Antonella Multari. Maera stato anche accusato per il delitto nel 2006 di un'altra donna, Luciana Biggi, un'altra sua ex fidanzata : fu però processato e assolto. Il prossimo 28 luglio lascerà il carcere, tra ...Sul palco anche due artiste già note al pubblico recanatese il Soprano Annache cantò al ... Spetterà al noto attore e doppiatoreViolini dare la voce a Rina Gigli su testo scritto dal ...

Luca Delfino fuori dal carcere, la sorella di Luciana Biggi: «È un predatore sessuale, prima o poi tornerà a uccidere» Open

Nel 2007 uccise a coltellate l’ex fidanzata a Sanremo. Era stato accusato anche per il delitto di un'altra ex-fidanzata nel 2006, ma poi assolto ...Genova, parla Bruna Biggi, sorella gemella di Luciana uccisa nell’aprile del 2006. «A suo carico c’erano tanti indizi, ma riuscì a farla franca». Delfino uscirà dal carcere il 28 luglio e trascorrerà ...