Lozano ha una richiesta in Mls | le possibilità di rinnovo con il Napoli sono davvero esigue CorSport

(Di domenica 16 luglio 2023) Cipochissimeche Hirvingresti un giocatore delanche nella prossima stagione. Il Corriere dello Sport scrive didimolto. Suc’è solo il Losa Angeles, in Mls, si lavora. Ieri il presidente del, Aurelio De Laurentiis, si è soffermato a parlare con il messicano, al termine dell’allenamento, a Dimaro. Il quotidiano sportivo scrive: “Ieri mattina nel corso dell’allenamento, De Laurentiis s’è messo a chiacchierare con. Impegnato in un programma personalizzato per smaltire l’infortunio rimediato con la Fiorentina. Il Chucky ha il contratto in scadenza nel 2024 e ledi...

Di solito nel fine settimana il calciomercato si prendepausa, stavolta sembra abbia fatto eccezione, almeno per quel che riguarda rumors e voci a ...si cercherà un'intesa con Zielinski e, in ...Simeone e Raspadori E poi ci sono Matteo Politano, Elmas,, abbiamo tante possibilità in ... Vi dico la verità: quando vedisquadra e vedi i giocatori, ok ti fai la tua idea. Ma non conosci ...ZIELINSKI E- 'Zielinski esono sotto contratto, la loro particolarità è che sono a ... RISORSE OFFENSIVE - 'Simeone e Raspadori Abbiamo tante possibilità in attacco,ricchezza in ...

Napoli, colloquio De Laurentiis-Lozano: la situazione | Mercato Calciomercato.com

Quale futuro per Hirving Lozano Nella giornata di ieri c'è stato un confronto a fine allenamento con Aurelio De Laurentiis.Quale futuro per Hirving Lozano Nella giornata di ieri c'è stato un confronto a fine allenamento con Aurelio De Laurentiis.