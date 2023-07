Lotta | Ranking Series Budapest 2023 | Nikoloz Kakhelashvili è ottimo secondo nei 97 kg della greco-romana

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Si chiude con un acuto importante nell’ultima giornata in chiave azzurra la quarta tappa stagionale delledi, in corso di svolgimento anell’ambito dell’Hungarian Grand Prix – Polyák Imre Memorial. Quest’oggi si è concluso il programma con le ultime sette categorie di peso, in cui erano impegnati due italiani. Niente da fare nei 72 kg per Zaur Kabaloev, eliminato al primo turno dallo svedese Erik Persson per 4-5, mentreè riuscito ad arrivare fino in fondo nei 97 kg. L’italo-georgiano ha perso infatti solo in finale contro il padrone di casa magiaro Tamas Levai per 1-3 classificandosidopo aver battuto nell’ordine il ...