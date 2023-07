Lotito tira in ballo ADL | “Dice che il campionato non vale un c***o Ma si può?”

(Di domenica 16 luglio 2023) Il presidente della Lazio, Claudio, in un’intervista al Corriere dello Sport hato inanche Aurelio De Laurentiis. In un’intervista al Corriere dello Sport, Claudio, presidente della Lazio, ha espresso il suo punto di vista su diversi argomenti legati aldi Serie A, ai diritti televisivi e alla mancanza di capacità dei club italiani nel valorizzare il prodotto calcistico. Nel corso dell’intervista,ha fatto riferimento anche al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il quale condivide il ruolo nella commissione per i diritti televisivi.si è interrogato sul valore dele ha criticato l’atteggiamento negativo di alcuni dirigenti, tra cui De Laurentiis, che definiscono il calcio ...

in ballo anche il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis. I due patron sono nella commissione per i diritti tv, di cuiè presidente. Gli viene chiesto quanto vale il ...Siamo stufi di Lukaku e dele molla stucchevole tra due squadre, un calciatore (che è forte, ...ieri a Villa San Sebastiano con i suoi agenti per incontrare il presidente della Lazio. ......cifra che da tempo chiedevaper liberare il forte centrocampista, mentre il "Sergente" percepirà qualcosa come 20 milioni di euro a stagione per 3 anni. 2 - CHRISTIAN PULISIC In coda a un...

Lotito tira in ballo ADL: "Dice che il campionato non vale un c***o ... napolipiu.com

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha citato anche Aurelio De Laurentiis nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport.La trama del film vede protagonista Carmela (Ivana Lotito) una ragazza che tira avanti giorno per giorno con lavori precari e vane ambizioni, fino a quando, per conto di un avvocato, si ritrova a fare ...