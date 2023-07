Lotito | «Mi davano della macchietta | dicevano che sarei durato un mese | invece ho salvato lo sport»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 luglio 2023) Ivan Zazzaroni intervista il presidenteLazio, Claudio, per il Corriere dellodescrive la sua vita frenetica, soprattutto da quando è diventato senatore. «Faccio ‘n cazzo de vita, non ne ho più una. Da agosto a oggi solo due giorni di ferie, l’altr’anno ero a Cortina, m’han richiamato, avevo la campagna elettorale in Molise, manco sapevo dove fosse, ci sono rimasto une mezzo. Secondo più alto d’Italia, alle elezioni. Non vivo più, dormo tre ore e mezza per notte, in diciannove anni ho preso 25 chili. Tra le 22 e le due del mattino il corpo produce il glucagone, un ormone di natura proteica… Io ho fatto anche Medicina, lasciami finire, viene definito l’ormone del dimagrimento, è importantissimo per il metabolismo degli zuccheri. Io sono sregolato, con la vita che faccio, ...