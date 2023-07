Lotito esclusivo | da Sarri a Milinkovic fino allo sport italiano | l' intervista al presidente della Lazio

(Di domenica 16 luglio 2023)scadereseconda ora, intorno alle 17, l'ho dovuto mandare via. Educatamente, rispettosamente. Ho mandato via Claudioil senatoreRepubblica, il,...

il senatore della Repubblica, il presidente della Lazio , il presidente o il vice di varie commissioni parlamentari, Bilancio, Finanza;il coordinatore regionale di Forza Italia in ...: 'Vi ho salvati io'. La prima pagina di Tuttosport: 'Morata sfida Lukaku'. L'Inter scarica Big Rom, via libera per la Juve ma... Pioli, quinto rinforzo: fatta per Reijnders. Messias ...... anche il Monza sarebbe interessato a riportare Bernardeschi in Serie A.18.43 -: ... Il suo desiderio è restare al Monchengladbach.13.22 -al Messaggero 'Castellanos è un fenomeno, deve ...

L'Apertura del Corriere dello Sport: "Via libera Juve" Sportitalia

"Mi davano della macchietta, oggi tutti mi riconoscono le capacità. L'allenatore deve indicarmi le posizioni da coprire, io scelgo i giocatori" ...a La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...