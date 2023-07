Lo Celso | il Napoli apre al prestito con diritto di riscatto | gli Spurs vogliono l’obbligo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 luglio 2023) L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, conferma questa mattina quanto emerso dalla Spagna Per il centrocampista argentino il club azzurro vorrebbe proporre la formula delcondima glio la vendita a titolo definitivo. Al momento, dunque, c’è ancora distanza tra le parti. Dalla Spagna era emerso che dopo aver trascorso le ultime due stagioni inal Villarreal, Giovanni Lonon rientra nei programmi del Tottenham per la prossima stagione. Di fronte a questa situazione, ilavrebbe chiamato gli uffici inglesi per chiedere dell’internazionale argentino. In Spagna sono convinti che Garcia voglia assolutamente un centrocampista fantasioso in modo da poter avere un ...