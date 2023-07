LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Peng allunga in testa alla classifica

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.23 Continua la scalata verso le prime posizioni l’americano Ryan, che conquista 70.50 punti. 08.22 72 punti per il coreano Woo, che ottiene tre 8 con questo tuffo. 08.21 Ottimo tuffo per Celaya Hernandez, che ottiene 77.55 punti, continuando sulla falsa riga della rotazione precedente. 08.20 SBAGLIA BOUYER!!Il francese rimane vicino al trampolino, perdendo la concentrazione nel tentativo di recuperare all’errore commesso. 36 punti per lui. 08.19 67.20 punti per l’ucraino Konovalov. È il miglior tuffo della sua finale. Ora tocca al francese Bouyer. 08.18 Questa la top 3 dopo quattro rotazioni. 1 CHN Jianfeng291.00 2 MEX Osmar OLVERA IBARRA 276.90 3 FRA Jules BOUYER 279.65 08.18 76.50 per, chein...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

