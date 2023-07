LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | oro per la Cina | davanti a Gran Bretagna e USA

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11e Stati Uniti d’America oltre alle medaglie ottengono anche il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. 12.10 Completano il podio lae gli Stati Uniti, autori di unade rimonta dopo alcune imperfezioni neiordinari. 12.09 Tuffo perfetto per la, che ottiene 91.20 con questo tuffo e stramerita l’oro in questa specialità. 12.08 Alle cinesi bastano 33 punti per l’oro. Questo tuffo dovrebbe essere solamente una formalità. 12.07 La coppia americana ottiene 74.88 e si porta in seconda posizione provvisoria, ma con ogni probabilità saranno bronzo alla fine della gara. È il momento della. 12.06 È il momento ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i titoli del metro maschile e della piattaforma sincro femminile OA Sport

12.23: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la terza giornata del Mondiale di Fukuoka. Buon pomeriggio!