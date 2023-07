LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | la Gran Bretagna prova ad allungare alle spalle della Cina

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41 28.20 per Macao, che è troppo inferioreavversarie quest’oggi. Ora tocca alla Corea del Sud. 11.40 Si riparte con Macao. 11.39 Questa la top 5 dopo tre rotazioni: 1 CHN Yuxi CHEN/Hongchan QUAN 193.20 2 GBR Andrea SPENDOLINI SIRIEIX/Lois TOULSON 166.80 3 MEX Alejandra OROZCO LOZA/Gabriela AGUNDEZ GARCIA 158.70 4 ESP Valeria ANTOLINO/Ana CARVAJAL 156.30 5 JPN Minami ITAHASHI/Matsuri ARAI 155.88 11.39 Per la prima volta non impeccabili le cinesi, che nonostante ciò ottengono 79.20 punti. 11.38 Ottimo tuffo per le statunitensi, che rimediano all’errorerotazione precedente, ottenendo 69.30 punti. Ora è il momento, con un triplo e mezzo avanti carpiato. 11.37 Miglior tuffo fino ad ora per la...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i titoli del metro maschile e della piattaforma sincro femminile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2023 di Tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone.