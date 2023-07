LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | iniziata la finale del sincro femminile dalla piattaforma

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 Buon tuffo per la Corea del Sud che ottiene 43.80 punti. È il momento della Francia, tuffo ordinario in avanti per loro. 11.04 36.60 punti per la coppia di Macao, non perfetta con il primo tuffo. È il momento del duo coreano. 11.02 Inizia la! 11.01 Tutto pronto per l’inizio della. Le atlete dopo esser state presentate al pubblico stanno salendo sulla. La prima coppia sarà quella di Macao, composta da una tredicenne e da una quattordicenne. 11.00 Per tutte le nazioni i primi dueavranno un coefficiente di 2.0. 10.58 Questa è la start list delladel: MAC Hang U ZHAO/Ka Wai LO KOR ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2023 di Tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone.