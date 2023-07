LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | iniziata la finale da 1 metro maschile

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.44 Non perfetto primo tuffo per Peng, che si posiziona in quinta posizione provvisoria con 67.50. 07.43 Parte benissimo il messicano, il quale ottiene 72 punti con il primo tuffo. Ora è il momento del cinese Peng. 07.42 66.30 per il britannico, che nelrovina leggermente un ottimo tuffo. Ora tocca al messicano Olvera Ibarra. 07.41 Non perfetto il tuffo dell’australiano, che ottiene 54 punti con il primo tuffo a causa di un avvitamento eccessivo nel. È il momento di Houlden, terzo nei preliminari. 07.40 Ottimo primo tuffo per il cinese Jiuyuan Zheng, che ottiene 72.00 punti con un tuffo da 3 di coefficiente. Tocca all’australiano Shixin Li. 07.39 Lo svizzero conquista 62 punti con il primo tuffo, peggiorando quanto fatto nella fase preliminare. 07.39 È il ...

...su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 02:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Mondiali di Nuoto 2023:- ......su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 01:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Mondiali di Nuoto 2023:- ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2023 di Tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone. Se ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la terza giornata del Mondiale di Fukuoka. Buon pomeriggio! 12.21: Giornata di ...