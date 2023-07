LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Cina dominante nei preliminari del sincro femminile dai 10m | alle 7 30 la finale del metro maschile

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.15 Appuntamento07.30 con ladal, che purtroppo non vedrà Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, entrambi eliminati nei. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 04.13 Conclusi idella garasyncro dalla piattaforma con le cinesi Chen Yuxi/Quan Hangchan ad aver conquistato il miglior score di gran lunga (365.40) davantiamericane Jessica Parratto/Delaney Schnell (294.12) ebritanniche Andrea Spendolini Sirieix/Lois Toulson (293.22).particolari in quanto erano 12 le coppie iscritte e quindi tutte erano già qualificate in. Italia non presente ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2023 di Tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone.