LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 7 30 avrà inizio la finale da 1 metro maschile

(Di domenica 16 luglio 2023) 07.13 Tra meno di venti minuti si parte con la gara da 1 metro dal trampolino. Ai nastri di partenza non ci sarà nessun azzurro, dato che sia Giovanni Tocci che Lorenzo Marsaglia non hanno centrato le prime 12 posizioni nelle fasi di qualificazione. 07.10 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e bentornati alla diretta testuale della terza giornata di gare dei Mondiali di Tuffi. 04.15 Appuntamento alle 07.30 con la finale dal trampolino, che purtroppo non vedrà Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, entrambi eliminati nei preliminari.

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2023 di Tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone.