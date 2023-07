LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | maxi-fuga con Ciccone | Pinot e Landa Il gruppo lascia fare | tra poco le Alpi

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.05 Alle porte il Col de la Forclaz, che sarà affrontato per la quarta volta nella storia delde, la prima dal 2016, in unana sempre con arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc vinta da Romain Bardet. 15.03 Questo il passaggio al traguardo volante: 1 ALAPHILIPPE Julian 20 2 LUTSENKO Alexey 17 3 ABRAHAMSEN Jonas 15 4 KONRAD Patrick 13 5 VAN DER POEL Mathieu 11 6 POLITT Nils 10 7Thibaut 9 8 TRÆEN Torstein 8 9 WOODS Michael 7 10Giulio 6 11 FRAILE Omar 5 12 AMADOR Andrey 4 13 URÁN Rigoberto 3 14 CORT Magnus 2 15 MEZGEC Luka 1 15.01 Sprint intermedio che viene vinto senza volata da Alaphilippe. 14.59 Alle ...

La quindicesima frazione, di 179 chilometri, da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blanc, sale sulle Alpi. Dalle 14.45 diretta tv su Rai Due e in streaming su Rainews.it ...