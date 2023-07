LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone guadagna due punti su Powless | obiettivo concreto maglia a pois!

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.37 Fra poco inizierà la salita del Col du Marais, non segnata come gran premio della montagna: 10,2 km al 3,2% di pendenza media. 15.35 Gruppo che è transitato a 8’25” dai fuggitivi al GPM. 15.33 Questa la classifica aggiornata dellaa pois: 1?1Neilson 58 4 2?1 VINGEGAARD Jonas 54 – 3- POGA?AR Tadej 48 –4-Giulio 48 6 5- GALL Felix 32 – 15.31 Ecco lo scatto che ha permesso adi prendersi il terzo posto sul Col de la Forclaz: @giuliocicco1 takes 3rd place at the Col de la Forclaz de Montmin ahead of @Nwho is back in the lead of the KOM classification. @giuliocicco1 prend la 3ème place au Col de la Forclaz de ...