LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | Van Aert | Poels e Soler al comando | Ciccone è maglia a pois

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.31otterrebbe anche un punticino transitando in quarta posizione al GPM di seconda categoria della Cote des Amerands. 17.30, Vanviaggiano con 1’13” su, Pinot, Uran, Landa, Konrad, Skjelmose, Martin, Aramburu, Houle, Neilands, Teuns, Craddock, Barguil, Guglielmi e Burgaudeau. A 7’20” il gruppogialla. 17.28, se ha ancora benzina nel serbatoio, deve correre con intelligenza. Anche un 4° posto sull’arrivo del Monte Bianco porterebbe punti preziosi per la. 17.26 Termina il tratto in falsopiano, ora 10 km di discesa prima ...