LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | si muove Van Aert | Ciccone in difficoltà

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.03 Adesso, con una locomotiva come Van, andare a riprendere i primi 4 è davvero durissima. 17.02 40 km al traguardo. 17.01 Mancano ancora due salite da affrontare: la Cote des Amerands e il Monte Bianco. 17.00 Il quartetto di testa ha 13? di vantaggio sui più immediati inseguitori e 6’24” sul plotone della maglia gialla. 16.59 Il gruppetto disi trova a 20? dalla vetta. 16.59 Caduta in discesa per Uran e Hamilton. 16.58 Si è formato un quartetto in discesa con Van, Soler, Poels e Neilands. 16.56 Ora discesa di 11 km, poi 12 km in falsopiano, a seguire nuova discesa di 10 km. Dunque un momento in cui, chi vuole, potrebbe fare la differenza. 16.55 Soler transita per ...