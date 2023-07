LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA | Pogacar non stacca Vingegaard | tappa a Poels | Ciccone maglia a pois

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE18.15 L’attacco diall’ultimo chilometro. @TamauPogi attacks in the last kilometer@TamauPogi attaque dans le dernier km#TDFpic.twitter.com/isNZeVJFWI —de(@Le) July 16,18.13 I verdetti di oggi:nuovanon ha perso nulla da, Adam Yates ha guadagnato qualche secondo per il podio su Rodriguez. 18.12tagliano il traguardo fianco a fianco. Che Titani, che spettacolo! 18.12 ...