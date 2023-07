LIVE Superbike | GP Imola 2023 in DIRETTA | tra poco la Superpole Race

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:40 Sarà il segmento di Razgatlioglu? Ieri durante gara-1 il turco ha dimostrato di poter dare filo da torcere a Bautista che, come al solito, ha fatto valere tutta la sua forza negli ultimi giri. Ma gli equilibri possono essere spostati in questa. 10:35 Buongiorno cari amici di OA Sport! Mancameno di mezz’ora all’inizio della divertentissimaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel GP di, settimo appuntamento del Campionato Mondialedi. Dopo un sabato semplicemente spettacolare quest’oggi assisteremo agli ultimi due segmenti del weekend: la ...