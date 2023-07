LIVE Superbike | GP Imola 2023 in DIRETTA | Razgatlioglu passa al comando | secondo Bassani

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE DI GARA-2: TOPRAKVINCE GARA-2! BOTTINO PIENO PER IL TURCO NELLA GIORNATA DI OGGI Giro 15/15 Ora il gap traè di +1.548. Il turco ha capito che era arrivata la sua chance di vincere una gara lunga. Ha sfruttato tutte le sue capacità trovandosi davanti un Axeldavvero gagliardo. Giro 14/15 Adessocerca di scappare.ha compiuto davvero un miracolo. Comunque andrà sarà una giornata molto significativa per ilitaliano. Giro 13/15 Razgatliogu quindi è il nuovo leader della gara, segue, quindi Rea, Locatelli e Rinaldi. Giro 12/15 DUELLO PAZZESCO Trae ...

Sto lavorando per tornare in pista nel 2024 in, al momento ci sono delle buone ... con il futuro tutto da decifrare PORTIMAO, LE LIBERE DI MOTOGP17 dicembre 2019 - Iannone risulta ...Questa sera, in particolare, al termine della prima giornata della tappa imolese della, i ...2023 - Matera - Sonic Park Matera 18 luglio 2023 - Piazzola Sul Brenta (Padova) - Piazzola...SBK : IL ROUND D'ITALIASU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT MOTOGP, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8 Venerdì 14 luglio Ore 10.25: FP1Ore 14.55: FP2Sabato 15 luglio Ore 9.

SBK, LIVE Gara 2 Superbike Imola: la diretta giro per giro GPOne.com

SBK: Si preannunciano 10 giri incandescenti per la top class in occasione della gara sprint del mattino: davanti a tutti parte Toprak con Locatelli e Bassani al fianco, mentre dalla quarta casella Bau ...SBK: A causa del caldo con temperature che alle 14 dovrebbero arrivare a toccare i 40 gradi, la direzione gara ha deciso di ridurre da 19 a 15 giri Gara 2 del pomeriggio ...