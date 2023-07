LIVE Superbike | GP Imola 2023 in DIRETTA | Bautista cade alla prima curva di gara-2

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 1/15: CADUTA PERAL TAMBURELLO!!!!!!!!!!!! Lo spagnolo aveva preso la testa dopo la partenza ma è scivolato. Razgatliogu è davanti a Locatelli e Bassani. L’assenzaa dell’iberico spingerà tutti i partecipanti a dare il massimo! SI SPENGONO I SEMAFORI! COMINCIA-2! 13:58 Comincia il warm up lap 13:57 Cominciano a indossare le protezioni i piloti, sta per iniziare il warm up lap. 13:54 Più che unadisarà unadi endurance. La temperatura è impressionante, siamo oltre i 60 gradi di asfalto. La resistenza sarà la chiave di volta per tutta la prova. I piloti cercano qualsiasi espediente per potersi rinfrescare, c’è chi si serve ...

Sto lavorando per tornare in pista nel 2024 in, al momento ci sono delle buone ... con il futuro tutto da decifrare PORTIMAO, LE LIBERE DI MOTOGP17 dicembre 2019 - Iannone risulta ...Questa sera, in particolare, al termine della prima giornata della tappa imolese della, i ...2023 - Matera - Sonic Park Matera 18 luglio 2023 - Piazzola Sul Brenta (Padova) - Piazzola...SBK : IL ROUND D'ITALIASU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT MOTOGP, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8 Venerdì 14 luglio Ore 10.25: FP1Ore 14.55: FP2Sabato 15 luglio Ore 9.

SBK: Quindici giri bollenti aspettano i protagonisti della Superbike, con Bautista pronto a scattare dalla seconda casella dello schieramento, tra le Yamaha di Razgatlioglu e Locatelli ...Il pilota della Yamaha ottiene la vittoria davanti al ducatista nella prima gara della domenica, alle 14 gara 2 ...