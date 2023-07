LIVE Superbike | GP Imola 2023 in DIRETTA | Bautista cade alla prima curva di gara-2 | Bassani secondo

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 4/15 Axelrecupera su Razgatlioglu!!!! L’italiano registra il miglior giro segnando 1’47.611. Adesso il turco è a +0.673. Giro 3/15 AxelON FIRE! Il centauro italiano della Ducati Panigale supera in accelerazione un colpo solo Rea e Locatelli sfruttando proprio della lotta tra i due. Poi l’inglese supera l’italiano, adesso quarto. Giro 2/15 Razgatioglu conduce in 1’49.264, segue Locatelli a +0.554, poi Rea a +0.801 e, quarto a +1.053. Occasione da non perdere per il turco che oggi può fare doppietta Giro 1/15: CADUTA PERAL TAMBURELLO!!!!!!!!!!!! Lo spagnolo aveva preso la testa dopo la partenza ma è scivolato. Razgatliogu è davanti a ...

Sto lavorando per tornare in pista nel 2024 in, al momento ci sono delle buone ... con il futuro tutto da decifrare PORTIMAO, LE LIBERE DI MOTOGP17 dicembre 2019 - Iannone risulta ...Questa sera, in particolare, al termine della prima giornata della tappa imolese della, i ...2023 - Matera - Sonic Park Matera 18 luglio 2023 - Piazzola Sul Brenta (Padova) - Piazzola...SBK : IL ROUND D'ITALIASU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT MOTOGP, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8 Venerdì 14 luglio Ore 10.25: FP1Ore 14.55: FP2Sabato 15 luglio Ore 9.

SBK, LIVE Gara 2 Superbike Imola: la diretta giro per giro GPOne.com

SBK: Quindici giri bollenti aspettano i protagonisti della Superbike, con Bautista pronto a scattare dalla seconda casella dello schieramento, tra le Yamaha di Razgatlioglu e Locatelli ...Il pilota della Yamaha ottiene la vittoria davanti al ducatista nella prima gara della domenica, alle 14 gara 2 ...