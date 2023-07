LIVE Superbike | GP Imola 2023 in DIRETTA | aggiornamenti Superpole Race e gara-2

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel GP di, settimo appuntamento del Campionato Mondialedi. Dopo un sabato semplicemente spettacolare quest’oggi assisteremo agli ultimi due segmenti del weekend: la-2. Saranno due prove semplicemente imperdibili: nellacorta infatti potrebbe venire fuori tutta la grinta di Toprak Razgatlioglu che, nelle prime battute di-1, ha dimostrato di avere il passo per contrastare un Alvaro Bautista in perenne stato di grazia. In-2 invece, oltre al trittico formato dallo spagnolo, dal turco e dal sempre in forma britannico ...