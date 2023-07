LIVE Nuoto di fondo | 10 km Mondiali 2023 in DIRETTA | Wellbrock a fare il ritmo | Acerenza e Paltrinieri nelle prime posizioni

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.38: Alla fine del secondo girodavanti, poi Fontaine,, Klemet, Rasovszky e1.35: Inizia a risalire la china. Azzurri entrambi nella top 10 1.33:continua a dettare il, alle sue spalle Fontaine senza cuffia,è sempre molto vicino. Più indietro1.28: Situazione invariata a quasi metà del secondo giro 1.24:sempre davanti, secondo posto per Fontaine, terzo Rasovszky. Il gruppo dietro si sta sgranando 1.20: Al km 1.6davanti, , poi Rasovszky, Fontaine, Velly,è 25mo a 14? dalla testa 1.17: ...

Anche se ilin acque libere può diventare una ricerca di benessere, perfino interiore. Paltrinieri lo ha raccontato a Buffa Talks dialogando con Federico Buffa e il direttore di Sky Sport ...... sarà uno dei protagonisti della riunione che Repubblica trasmetteràstreaming stasera a ... calcio, karate,, rugby"), però la boxe lo ha catturato nel nome del padre: "Nasce tutto da lui, ......24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 01:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Mondiali di2023: ...

LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2023 in DIRETTA: dall'1.00 in gara Acerenza e Paltrinieri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo maschile a Fukuoka. Dopo il trionfo de ...Greg-Oro, all'1 ora italiana (le 8 in Giappone) proverà a confermarsi campione del mondo e a inseguire la 13esima medaglia iridata. Nelle sue parole trapela ottimismo: lucido e consapevole dei miei me ...