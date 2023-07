LIVE Nuoto di fondo | 10 km Mondiali 2023 in DIRETTA | subito Wellbrock e Rasovszky a fare il ritmo

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.11:in cerca di fuga,secondo. Acerenza all’inseguimento del duo di testa, un po’ indietro Paltrinieri 1.07: E’l’andatura ora. Tutti i più forti davanti, anche Paltrinieri e Acerenza 1.05:, Raszovszky, Fontainedavanti conelevatissimo 1.04:a dettare il1.03: Partita la gara! 1.02: Atleti schierati sul pontone di partenza 1.00: Questa la lista degli iscritti alla gara odierna: 1 Segovia Johndry Ven 4 7 Sep 1987 2 Klemet Or Ger 45 18 Mar 2002 3 Betlehem David Hun 9 4 Sep 2003 4 Velly Sacha Fra 65 9 Feb 2005 5 Kornilov Nikita Uzb 13 7 Apr ...

Anche se ilin acque libere può diventare una ricerca di benessere, perfino interiore. Paltrinieri lo ha raccontato a Buffa Talks dialogando con Federico Buffa e il direttore di Sky Sport ...... sarà uno dei protagonisti della riunione che Repubblica trasmetteràstreaming stasera a ... calcio, karate,, rugby"), però la boxe lo ha catturato nel nome del padre: "Nasce tutto da lui, ......24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 01:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Mondiali di2023: ...

LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2023 in DIRETTA: dall'1.00 in gara Acerenza e Paltrinieri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto di fondo maschile a Fukuoka. Dopo il trionfo de ...Greg-Oro, all'1 ora italiana (le 8 in Giappone) proverà a confermarsi campione del mondo e a inseguire la 13esima medaglia iridata. Nelle sue parole trapela ottimismo: lucido e consapevole dei miei me ...