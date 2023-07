LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Cerruti e Ruggiero sbloccano il medagliere azzurro! Storico argento nel duo tecnico!

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39: Per oggi è tutto, appuntamento a domani con i preliminari del solo libero, la finale del solo tecnico maschile e la finale dell’acrobatico senza Italia. Grazie per averci seguito e buona domenica! 13.38: Dopo qualche delusione notturna di troppo è stata una bella mattinata per la spedizione italiana a Fukuoka: prima la vittoria del Setterosa contro l’Argentina e poi la prima medaglia, l’dinel duo tecnico. Bene così! 13.37: L’oro va dunque alle padrone di casa del Giappone, Mashiro Yasunaga e Moe Higa,per l’Italia con Lindae Lucreziache conquistano la prima medaglia in assoluto della spedizione azzurra a Fukuoka e bronzo per la Spagna con Iris Tio ...