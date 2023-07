LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Cerruti e Ruggiero incantano e scalano la classifica! Cinesi penalizzate

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11: In acqua ci sono le gemelle Maryna e Vladyslava Aleksiiv che sono state terze in qualificazione e aspirano ad una medaglia, con la penalità dellea maggior ragione 13.10: La coppia israeliana totalizza un punteggio molto basso, 182.7332 (102.4832, 94.75000, 16.6000, 14.0000, 0.50 di penalità) Doppio basemark ma qui era molto più chiaro. Davvero non si campisce dove leabbiano potuto commettere errori così gravi 13.09: Un errore grave e qualche sbavatura nell’esercizio delle israeliane. Vedremo le decisioni della giuria 13.06: E’ il momento delle israeliane Bobritsky e Natsee, quinte in qualificazione 13.05: Un basemark a sorpresa per leche perdono tanto terreno e si ritrovano addirittura al quarto posto con 249.4099 (142.6099, ...

Niente podio per Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza nella 10 km in acque liberi ai Mondiali di nuoto di Fukuoka: i due azzurri chiudono al quarto e quinto posto