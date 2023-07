LIVE Motocross | GP Repubblica Ceca 2023 in DIRETTA | tra poco la partenza di gara-2!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 In MX2-1 è stata vinta da Geerts, secondo posto da Horgmo e terzo de Wolf dopo una bella battaglia con Laegenfelder. 15.55-1 di MXGP è stata vinta da Febvre, seguito da Seewer e Prado. 15.50 Adamo è stato estremamente sfortunato al via di-1, complice una brutta, due cadute e una penalizzazione. Concludendo di fatto al tredicesimo posto. 15.45 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-2 di MX2. 13.58 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16 per2 di MX2. 13.55 Penalità di due posizioni in meno per Adamo che conclude quindi tredicesimo, questo per un sospetto sorpasso durante le bandiere gialle. 13.52 Ecco l’ordine di arrivo: 1 93 Geerts, Jago BEL ...

MusicLa grande festa del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi è accompagnata sempre da ...... Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 15:05: Mondiale MXGP Gara 2 (replica) da Lombok

LIVE Motocross, GP Repubblica Ceca 2023 in DIRETTA: Andrea Adamo in lotta per il Mondiale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.00 de Wolf e Laengenfelder superano Sacha Coenen, sono rispettivamente ora terzo, quarto e quinto. 08.00 Parziali record per Adamo, che sta per sorpassare