LIVE Motocross | GP Repubblica Ceca 2023 in DIRETTA | inizia gara-1 di MX2!

LIVE Motocross, GP Repubblica Ceca 2023 in DIRETTA: Andrea Adamo in lotta per il Mondiale OA Sport

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi, domenica 16 luglio, vedrà andare in scena le gare della dodicesima tappa della stagione 2023: in programma a Loket c'è ...