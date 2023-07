LIVE – Mondiali Fukuoka 2023 | finale duo tecnico femminile nuoto artistico in DIRETTA

(Di domenica 16 luglio 2023) Latestualedelladel duodideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, ottave nei preliminari, vogliono migliorarsi ancora e dare spettacolo sulle note di “The Phoenix” di Stefano Simmaco. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di domenica 16 luglio alla piscina Marine Messe Hall A di, in Giappone. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladel duo...

Il Fondo come nuova sfida dopo aver già vinto Europei,e Olimpiade in piscina, dal 2011, anno della sua prima presenza in nazionale, a chissà quando, perché il fondo è anche piacere. ......IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 01:55 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA )di ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale del trampolino 1m femminile deifi Fukuoka 2023. SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI TUFFI: DATE ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: giornata intensa. Tocci-Marsaglia di provano, Pellacani outsider dal metro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella qua ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale del Mondiale Under 21 2023 di volley tra Italia e Iran, in quel di Manama (Bahrain): gli a ...