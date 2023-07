LIVE – Meluso si presenta ai tifosi | prima conferenza stampa del nuovo DS del Napoli

(Di domenica 16 luglio 2023)dizione del neo direttore sportivo delMauro, chiamato a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in salaa Dimaro. Tempo dizioni anche per Mauroin casa, con i supporter partenopei che hanno potuto godere delle prime parole in azzurro deldirettore sportivo. Annunciato da meno di una settimana dal presidente Aurelio De Laurentiis, ilDs è stato ufficialmente accolto dai tanti giornalisti presenti in salaa Dimaro. Tante le domande a cui il direttorè stato sottoposto, inerenti ovviamente al mercato nonché alle ambizioni dell’ex Spezia in terra partenopea. Le parole di Mauro ...

... MauroIl nuovo direttore sportivo del Napoli , Mauro, parla in conferenza stampa dal ritiro estivo della squadra a Dimaro.Non mi va di parlare di nomi, ogni giorni lavoriamo con Micheli eche si è aggiunto alla nostra squadra per essere ancora più forti ' . 2023 - 07 - 15 20:04:18 Mantenere il livello ' Arrivare ...L'avvocato Dario Canovi è intervenuto a 'Marte Sport- tiro al bersaglio' , condotto da Francesco Marciano su Radio Marte . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

LIVE – Meluso: “Felice della proposta, ecco come mi ha convinto De Laurentiis” CalcioNapoli1926.it

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...Conferenza stampa di Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli si presenta alla stampa.