LIVE Italia-Portogallo | Finale Europei U19 in DIRETTA | Ndour parte titolare!

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): G.Ribeiro; Esteves, A.Ribeiro, Bras, Marques; Justo, N.Felix, Sà; H.Felix, R.Ribeiro, Borges. All. Milheiro.(4-3-3): Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Ragonesi; Kayode, Faticanti,; Vignato, Esposito, Hasa. All. Bollini. 20.30 Buonasera e benvenuti alladell’Europeo U19 tra. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualecalcio U19, gli azzurrini per la rivincita. Nel 2003, l’trionfava 2-0 contro ilnella ...

... l'ultima chance stagionale per il nostro mondo del pallone di portare a casa un trofeo e vendicare le altre 4 finali perse, una su tutte quella dell'Under 20. Alberto Bollini recuper Ndour ...MALTA - L'Under 19 è a un passo da un titolo che sarebbe storico: a Malta gli azzurrini di Bollini si giocano in finale contro il Portogallo l'Europeo di categoria. Segui in diretta la ...... l'Under 19 affronta il Portogallo nella finale dell'Europeo di categoriaDopo aver eliminato la Spagna in semifinale con un rocambolesco 3 - 2, reti di Vignato, Pisilli e Lipani, l'...

Stasera alle 21:00 allo stadio Ta Qali di Malta va in scena la finale degli Europei di calcio Under-19 tra Portogallo e Italia ...