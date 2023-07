LIVE Italia-Portogallo | Finale Europei U19 in DIRETTA | azzurrini per il titolo 20 anni dopo

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualecalcio U19, gliper la rivincita. Nel 2003, l’trionfava 2-0 contro ilnelladel Campionato Europeo Under 19. Vent’, queste due squadre si preparano per un altro epico scontro. L’ha stravolto le previsioni, avanzando alladegliUnder 19aver sconfitto la Spagna in semicon una grande partita. Ora, la squadra azzurra di Alberto Bollini affronterà il favorito ...