LIVE Italia-Portogallo 1-0 | Finale Europei U19 in DIRETTA | rete regolare di Lipani che viene annullata

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86?con il piatto da fuori area manda alto. 84? Fuori Faticanti e Vignato, dentro Koleosho e Pisilli per l’. 82? Vignato ad un passo dal raddoppio, para il portiere portoghese il tocco dell’esterno. 80? Fuori Gustavo Sa, dentro Nabian nel. 78? Destro di Esposito che finisce fuori su assist di Hasa. 76? Gol che con il VAR sarebbe stata. 74?in fuorigioco di. 72?che prova timidamente a salire con il baricentro. 70? Punizione di Hugo Felix che finisce fuori. 68? Hasa allontana un corner di testa. Spinge il. 66? Fuori Ndour, dentronell’. 64? Si preparano dei cambi per ...

... l'Under 19 affronta il Portogallo nella finale dell'Europeo di categoriaDopo aver eliminato la Spagna in semifinale con un rocambolesco 3 - 2, reti di Vignato, Pisilli e Lipani, l'...MALTA - L'Under 19 è a un passo da un titolo che sarebbe storico: a Malta gli azzurrini di Bollini si giocano in finale contro il Portogallo l'Europeo di categoria. Segui in diretta la ...Riconosciuti universalmente come una delle miglioriband del mondo, i Muse hanno da sempre ... Very special guest delle date del 2023, comprese le due in, saranno i Royal Blood e gli One Ok ...

Europei U19 finale Portogallo-Italia diretta live Virgilio Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-22 Ancora con il primo tempo Norouzi. 24-21 Sbaglia la battuta Hossein, tre set point per l'Italia! 23-21 Primo tempo a segno per Norouzi. 23-20 Mani out p ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 La nostra Diretta LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 21.08 Il miglior marcatore di gio ...