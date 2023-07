LIVE Italia-Portogallo 1-0 | Finale Europei U19 in DIRETTA | gli azzurrini tornano sul trono dopo 20 anni! Decide un gol di Kayode

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.05 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.03 Hasa MVP della partita grazie al suo assist. 23.02 Ecco la rosa dei campioni d’Europa: Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone); Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode(Fiorentina), Filippo Missori (Sassuolo), Iacopo Regonesi (Atalanta); Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour, Niccolò Pisilli (Roma); Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus),Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza). 23.00 ...

MALTA - L'Under 19 è campione d'Europa! Venti anni dopo i ragazzi di Bollini ci regalano un trionfo storico, di nuovo contro il Portogallo come nel 2003: decisivo il gol nel primo tempo di Kayode che di ...... l'Under 19 affronta il Portogallo nella finale dell'Europeo di categoriaDopo aver eliminato la Spagna in semifinale con un rocambolesco 3 - 2, reti di Vignato, Pisilli e Lipani, l'...

EUROPEI UNDER 19 – Dopo vent'anni di digiuno i ragazzi del ct Alberto Bollini sfatano il tabù e regalano all'Italia il quarto titolo continentale di categoria.