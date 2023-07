LIVE – Italia-Portogallo 0-0 | finale Europei U19 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) Ladi, match valevole ladegliUnder 19. Gli azzurrini guidati da Alberto Bollini, dopo la rocambolesca vittoria ottenuta nella semicontro la Spagna, vanno a caccia della rivincita contro ilche, nella fase a gironi, travolse l’5-1. La compagine lusitana, dal suo canto, ha intenzione di coronare uno spettacolare cammino con il trionfo continentale. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 16 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO...