LIVE Italia-Iran 2-2 | Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA | dominio degli asiatici nel quarto parziale | si va al quinto

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.46iano nelset: sin dall’inizio delgli azzurri si sono trovati sotto nel punteggio, non riuscendo più a recuperare lo svantaggio. Come quattro anni fa,si giocano il titolo mondiale nel set decisivo: speriamo che l’epilogo possa essere diverso a quello del 2019. 16-25 A segno l’attacco in controtempo di Behnezhad, si va alset.2-2! 16-24 Mani out vincente di Bovolenta. 15-24 Il nastro blocca la battuta di Orioli, nove set point per l’, 15-23 Larga la parallela di Golzadeh. 14-23 Passa l’attacco di Juvan. 14-22 Termina in rete la battuta di Juvan. 13-22 Sbaglia la battuta ...